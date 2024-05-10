Белорусскую военно-историческую драму "Время вернуться" за первый уик-энд посмотрело более 40 тыс. зрителей

Военно-историческую драму "Время вернуться" производства Национальной киностудии "Беларусьфильм" за первый уик-энд посмотрело более 40 тыс. зрителей. Это история о партизанах, которым удалось пробраться в тыл врага через непроходимое болото. Заложенная ими дорога-"лежневка" дала тактическое преимущество войскам Красной армии в ходе операции "Багратион". Почему военное кино до сих пор трогает зрительские сердца? Нина Можейко поинтересовалась у режиссера картины Ивана Павлова. Подробности в видео.