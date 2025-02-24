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Белорусы могут оценить качество связи через мобильное приложение "Хваля"
Специалисты Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи за 2024 год провели 20,8 млн измерений качества мобильной связи - от скорости передачи данных до устойчивости звонков.
Общая протяженность обследованных маршрутов составила 342 тыс. км. Оценить качество связи, не выходя из дома, может и каждый белорус. Для этого достаточно воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Хваля". Результаты измерений аккумулируются на серверах БелГИЭ.
Сергей Боровский, директор ГП "БелГИЭ":
"Связь по стране удовлетворительная, но не хватает скорости. Потребности в трафике растут, операторы немного не успевают, в основном идут жалобы на качество передачи данных".
Только за 2024 год в Беларуси введено в эксплуатацию более 2,3 тыс. базовых станций сотовой связи. Всего до 2030 года планируется построить и открыть свыше 800 объектов.