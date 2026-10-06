Белорусы могут заказывать дрова через онлайн-сервисы

Тепло - в один клик. Подготовка к зиме стала еще проще. С 1 октября белорусы могут заказывать дрова онлайн. Теперь вместо похода в местное лесничество достаточно открыть телеграм-бот или через специальный сайт - и оформить заявку. В начале отопительного сезона спрос на дрова традиционно растет, и возможность заказать их удаленно становится особенно удобной.

Кажется, еще вчера, чтобы решить бытовой вопрос, человек шел на почту, в банк, искал инфокиоск. Сегодня он просто тянется к телефону. Для одних это экономия времени. Для других - единственная возможность решать дела, когда, например, здоровье уже подводит. Вот и заказ дров - из тех дел, которые раньше требовали хлопот, - теперь тоже перешел в онлайн.

С приходом холодов хозяева частных домов, где сохранилось печное отопление, начинают думать, как это жилище свое обеспечить топливом и морозы встретить во всеоружии.

Житель Копыля Сергей Станкевич рассказал, что его семья ежегодно заказывает дрова. Он поблагодарил за очередную своевременную доставку и добавил, что в следующий раз они планируют попробовать оформить заказ через интернет.

Потребитель уже знает и о таком простом методе пополнения запасов на зиму. И недели не прошло, как заработал веб-сервис по заказу дров. Тем более вариантов, как это можно сделать, хватает. Первый способ - через Telegram-бот @DROVA_BY_bot. Ничего сложного. Здесь выполняешь все, что просит ИИ-помощник. Нажать "Старт", далее - "Подать заявку на дрова", следующий шаг - определить нужную область и лесхоз. На оформление уходит не более 2 минут. Второй вариант - через официальный сайт drova.belgosles.by. Но и традиционного пути это не отменяет.

Денис Макаронок, начальник отдела Копыльского опытного лесхоза:

"Обычные заявки это не отменяет. То есть человек может как заказать онлайн дрова, так может и непосредственно приезжать в лесничество или к нам, на пеллетный завод, где можно заказать колотые дрова. Наглядно можем посмотреть, все заявки, которые поступили онлайн и очно. Здесь видны все заявки и в какой стадии они находятся: в работе, либо исполнены, либо направлены в лесничество. И видна дата, когда поступила заявка. В течение двух дней она рассматривается".

База помогает не потерять ни одну заявку: будь она подана как онлайн, так и офлайн. Ведь именно отсюда и начинается путь топлива к потребителю. А вот время ожидания зависит от желаемой породы. В Копыльском лесхозе хвойных ждать придется около 14 дней. Мягколиственные и твердолиственные - примерно 30 дней. И все в порядке строгой очереди. Но в чем точно едины потребители - так это в желании купить готовый продукт.

Колотые дрова, как говорят, сегодня в тренде. Оно и понятно: взял готовое полено - и в топку. И предварительно не нужно с топором в руках подвергать манипуляциям дерево.

Андрей Юха, мастер участка цеха деревообработки Копыльского опытного лесхоза:

"Производим дрова колотые. Различных смешанных пород, но также мы их продаем, конечно же, по отдельности, не продаем смешанными. То есть человек хочет заказать березу, заказывает березу, хочет заказать ель, заказывает ель. Спрос на дрова растет с каждым годом все больше и больше, но мы стараемся все эти просьбы наших граждан выполнять и будем наращивать масштабы производства".

На участке Копыльского лесхоза занимаются и производством топливных гранул, пиломатериалов, поддонов. Впрочем, все, что востребовано на рынке. Работают здесь и 2 мощных дровокольных станка.

деревянные поддоны

"Это промышленное производство очень сильно облегчает колку дров и дает возможность делать большие кубы. За смену мы можем сделать при хорошем лесе до 15 кубов. Здесь мы перерабатываем разные породы древесины, как хвойные, так и твердолиственные", - рассказал дровокол цеха деревообработки Копыльского опытного лесхоза Александр Гринкевич.

Машина с дровами приедет прямо к калитке - колоть и пилить ничего не придется. А чтобы эта цепочка от заявки до доставки работала без сбоев, свое дело делают и цифровые сервисы, и работники лесхозов. Общими усилиями - тепло и уют в каждом доме.