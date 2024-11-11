Белорусы "побывали" на Луне в международном проекте SIRIUS-2023

Одно из самых важных событий 2024 года - это полет первой женщины в истории суверенной Беларуси в космос.

В отборе тогда участвовали тысячи девушек. В шестерку лучших вошла научный сотрудник Академии наук Беларуси Ольга Мастицкая. В основной и дублирующий экипаж она не прошла, но ее пригласили поучаствовать в международном проекте SIRIUS-2023.

Он имитировал полет на Луну и изучал, как ведет себя человек в изолированном пространстве целый год. Какие эксперименты проводила белоруска на лунном модуле? И с какими сложностями столкнулась? О белорусах на Луне - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.

Ольга в этом космическом доме прожила в изоляции целый год. Здесь ей знаком каждый уголок и каждая вещь.

Мы терпеливо ждем, ведь впереди у нас захватывающая экскурсия по лунным модулям. Возможно, именно такие в ближайшем будущем установят на спутнике Земли. Здесь их 5 и у каждого своя задача.

"Добро пожаловать в мой космический дом, маленький. Здесь я провела 366 дней", - пригласила исследователь эксперимента SIRIUS-2023 Ольга Мастицкая из Беларуси.

В этой каюте метр на полтора, конечно тесновато, но для одного человека есть все необходимое. Кровать, письменный стол и картины с космическими пейзажами. Заменяют вид из иллюминатора. Но Ольге не хватало другого.

Ольга Мастицкая, исследователь эксперимента SIRIUS-2023 (Беларусь):

"Вот запахов не хватало. Запах цветов, запах скошенной травы, вот по этому очень скучала. А виды как-то так".

Рядом небольшая кухня и комната отдыха. Флаги говорят о том, что эксперимент международный. Ольга была единственной белоруской, остальные 5 человек - россияне. Поэтому в свободное время старалась познакомить их с культурой и историей нашей страны.

Ольга Мастицкая:

"Мы отмечали все белорусские праздники. 3 Июля мы смотрели парад. Причем всем экипажем, спасибо экипажу, что поддержали меня".

Главный для Ольги модуль - космическая оранжерея. Именно здесь белоруска проводила эксперименты по выращиванию микрозелени и овощей.

Ольга Мастицкая:

"Я пыталась с ними разговаривать, особенно, когда они болели или были трудности с выращиванием. И мне кажется, это и им, и мне помогало".

Цель - изучить, как растения реагируют на разный фотопериод. Кстати, семена были предоставлены экспериментальным Институтом ботаники Академии наук Беларуси.

Ольга Мастицкая:

"Я наблюдала, как зелень растет 16 часов свет, 8 часов ночь. И наоборот. И какой режим лучше подходил. Микрозелень, которую предоставил институт, разработана так, что 8 часов света им хватает для роста".

Еще один модуль имитировал лунную поверхность. Туда участники переносились с помощью VR-очков и специальных тренажеров. Они визуально ходили по Луне, но испытывали такую же нагрузку, если бы реально работали на поверхности спутника Земли.

SIRIUS - это международный исследовательский проект, который изучает, как ведет себя человек в длительных космических полетах. Эксперименты по изоляции начались в 2017 году. Их разделили на 4 этапа. Первая изоляция длилась чуть более 2 недель. Потом 2 месяца, 8 месяцев и целый год.

И здесь самое важное - подобрать психологически стабильную команду. Поэтому отбор серьезнее, чем в космонавты.

Татьяна Журавлева, старший научный сотрудник лаборатории ИМБП РАН, помощник исполнительного директора проекта SIRIUS-2023:

"Мы привыкли в обычной жизни, что мы можем сходить в магазин, пообщаться с людьми, увидеть коллег по работе. Здесь у вас 5 человек ваших соседей и максимум, что вы видите, это дежурная бригада, с которой ограниченная связь, потому что у нас была задержка в 5 минут, работали мы только по сеансам связи, имитируя полет. Вот это для них самое сложное - монотонность деятельности на протяжении года".

Кроме монотонности, участникам устраивали разные нештатные ситуации. Одна из них - депривация сна.

Олег Волошин, врач-кибернетик, руководитель пресс-службы ИМБП РАН:

"36 часов без сна, при этом они не могли пить никаких стимулирующих веществ. Они не могли даже дремать. Они должны были все время работать и при этом у них еще физическая активность по разгрузке корабля. Это очень серьезная нештатная ситуация для них".

Окончательные итоги международного проекта SIRIUS подведут в 2025 году. Но предварительные результаты уже показывают, что человеку по силам длительная изоляция. Возможно, скоро именно наша Ольга Мастицкая отправится в космическое путешествие, но уже реально.

Татьяна Журавлева: