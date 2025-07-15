Белорусы получат возможность участвовать в российских выборах

Госдума ратифицировала протокол, который позволяет гражданам Беларуси, проживающим в России, участвовать в выборах и занимать должности в органах местного самоуправления. Решение было принято на заседании нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это важный шаг, который способствует интеграции и сотрудничеству двух стран. Данный законопроект был внесен на рассмотрение президентом России.