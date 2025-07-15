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Белорусы получат возможность участвовать в российских выборах
Автор:Редакция news.by
Госдума ратифицировала протокол, который позволяет гражданам Беларуси, проживающим в России, участвовать в выборах и занимать должности в органах местного самоуправления. Решение было принято на заседании нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это важный шаг, который способствует интеграции и сотрудничеству двух стран. Данный законопроект был внесен на рассмотрение президентом России.
Также предполагается, что в дальнейшем граждане России, постоянно проживающие на территории Беларуси, получат аналогичные права.