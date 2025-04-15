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Белорусы смогут бесплатно получать визы по прибытии в Оман
Белорусы смогут бесплатно получать визы по прибытии в Оманnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5562bbec-043d-4770-8e37-87ca65dbe63d/conversions/9cbbd80c-3ee7-4a0c-a671-548771bdbcf6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5562bbec-043d-4770-8e37-87ca65dbe63d/conversions/9cbbd80c-3ee7-4a0c-a671-548771bdbcf6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5562bbec-043d-4770-8e37-87ca65dbe63d/conversions/9cbbd80c-3ee7-4a0c-a671-548771bdbcf6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5562bbec-043d-4770-8e37-87ca65dbe63d/conversions/9cbbd80c-3ee7-4a0c-a671-548771bdbcf6-xl-___webp_1920.webp 1920w
После консультаций, проведенных посольством Беларуси в Египте с оманской стороной, компетентные органы султаната официально подтвердили, что граждане Беларуси могут получать визы по прибытии бесплатно. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное агентство по туризму.
Виза, выдаваемая на срок до 14 дней, доступна для владельцев общегражданских паспортов Республики Беларусь при въезде в Оман через пункты пропуска, расположенные как в аэропортах, так и на наземной и морской границе страны.
Как заметили в Национальном агентстве по туризму, это значительное упрощение визового режима открывает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между Беларусью и Оманом.