Белорусы смогут бесплатно получать визы по прибытии в Оман

После консультаций, проведенных посольством Беларуси в Египте с оманской стороной, компетентные органы султаната официально подтвердили, что граждане Беларуси могут получать визы по прибытии бесплатно. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное агентство по туризму.

Виза, выдаваемая на срок до 14 дней, доступна для владельцев общегражданских паспортов Республики Беларусь при въезде в Оман через пункты пропуска, расположенные как в аэропортах, так и на наземной и морской границе страны.