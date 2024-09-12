Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"

Будущая пятилетка будет по-настоящему народной. Белорусы могут подключиться к разработке программы социально-экономического развития через онлайн-площадку "Народная пятилетка". Там без дополнительных авторизаций можно предложить свою идею по развитию страны.

Наиболее зрелые и продуманные предложения будут учтены в Программе социально-экономического развития страны, а также для подготовки повестки ВНС.

Слышать голос белорусов в принятии важнейших для страны решений - уже привычная практика. Здесь можно вспомнить и диалоговые площадки, и общественные приемные. Но чем удобен этот проект. Вне зависимости от места жительства или социального статуса каждый может озвучить свое видение развития страны на предстоящие 5 лет, конечно же, от белорусов ждут конструктив.

Визуал новой онлайн-платформы "Народная пятилетка". Пользоваться ей можно без дополнительных авторизаций. Навигация интуитивная: выбрав сферу для внесения предложений, например, спорт, можно приступать к изложению мыслей. Каких? Тех, что направлены на развитие и помогут совершенствовать как отдельные отрасли (будь то экономику, развитие малых городов или здравоохранение), так и в целом свое видение пути развития государства на предстоящие 5 лет.

Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь":

"Люди, у которых есть что сказать, что предложить, они видят какую-то проблему и знают, как ее решить, могут сделать это. Предложения будут приниматься, осмысливаться, обрабатываться специалистами штаба патриотических сил. И в дальнейшем наиболее зрелые, наиболее продуманные предложения будут передаваться для учета в составлении Программы социально-экономического развития".

Надо сказать, что у белорусов онлайн-платформа уже вызвала интерес, хоть и заработала с 28 октября. Платформу уже посетило более тысячи граждан. Тематика поднимаемых вопросов самая разная.

Андрей Басак, член штаба патриотических сил Беларуси:

"Оставлено более 320 конкретных предложений. Если говорить о сферах, по которым больше оставлялись предложения, это образование, культура, здравоохранение, сельское хозяйство. Поступившие предложения носят как общий, так и конкретный характер. К предложениям общего характера можно отнести такие, как улучшение работы сферы ЖКХ, освещение улиц, улучшение работы общественного транспорта".

Идея собрать срез мнений, чтобы выкристаллизовать в итоги четкое видение граждан пути развития государства, родилась на площадке штаба патриотических сил. Им же предстоит аккумулировать и взвесить все озвученное. Ведь народные инициативы, мнения и предложения послужат основой при разработке Программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку, а также при формировании повестки Всебелорусского народного собрания.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Советоваться с народом - это правильно, если мы говорим о том, что наше государство для народа и именно народ - источник власти, как записано в нашей Конституции, то, конечно же, важнейшие решения в отношении развития страны должны приниматься с учетом мнения народа. Люди, приезжая в нашу страну, видят, как развивается наша страна. Они видят, что слова не расходятся с делом".

Это площадка приема, обобщения и осмысления предложений граждан - ответ на спрос. Да, есть множество других форм обратной связи, в том числе в рамках обращений граждан.

Здесь все же меньше про личное, а больше про то, что касается всего общества.

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"Такой страны, как наша Республика Беларусь, когда и органы власти, и общественные организации, их лидеры спрашивают у людей мнения различными способами и механизмами, просто нет в мире. И сегодня у нас есть и Закон об обращениях граждан, сегодня есть полноценная работа в трудовых коллективах, есть личные приемы различных руководителей. Т.е. сегодня созданы все условия для того, чтобы человек, у которого есть здоровая инициатива, направленная на развитие государства, мог эту инициативу донести и обосновать ее".