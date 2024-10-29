Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен

С 6 декабря "Минсктранс" запустит рейсы по международному маршруту Минск - Мюнхен. Туда перевозчик будет возить туристов по пятницам, обратно - по воскресеньям. Об этом сообщает tochka.by.

Билет в одну сторону из Минска в Мюнхен обойдется путешественнику в 450 белорусских рублей. И сэкономить не получится: даже если выйти чуть раньше (автобус останавливается в Берлине и Нюрнберге), цена будет прежней 450 рублей.

Известно, что автобусы поедут через Брест и крупные немецкие города Берлин и Нюрнберг. Дважды придется пересечь границу: в Бресте - с Польшей и в Свецко - с Германией.

Время отправления от автовокзала "Центральный" (Минск) в 12:00 по пятницам. Из Мюнхена в белорусскую столицу выезд в 13:00 (местное время) по воскресеньям.

В автобусе обещают наличие телевизора, Wi-Fi, туалета, розеток и климат-контроля.

При покупке билетов на сайте "Минсктранса" есть скидки: 10 % - лицам старше 60 лет, инвалидам первой и второй групп, молодежи от 13 до 25 лет, а также 50 % - детям до 12 лет.