В День Независимости Беларуси политолог Юрий Воскресенский, назвал ключевые достижения страны, среди которых - военный паритет с НАТО, энергетическая независимость благодаря АЭС, космический прорыв и рост благосостояния граждан. Он также рассказал о месте Беларуси в формирующемся многополярном мире и о том, почему Запад пытается остановить неизбежные изменения. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Первое и главное достижение, по мнению эксперта, - военно-техническое сотрудничество. Размещение в Беларуси тактического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник" уравняло военный паритет со странами НАТО. "Сегодня в мире идет жесткая регионализация, нарушаются международные договоренности и границы. Только обеспечив военный паритет, мы можем дать по рукам возможным агрессорам", - пояснил политолог.

Второе достижение - открытие Белорусской АЭС в Островце. Страна стала практически полностью независима от внешних источников энергии. В отличие от Европы, где в условиях жары вводят ограничения и люди страдают от нехватки электроэнергии, в Беларуси энергии достаточно. "Если построим второй блок, будет просто переизбыток", - отметил Юрий Воскресенский.

Третье - символический полет в космос белорусской женщины-космонавта Марины Василевской. Беларусь вошла в десятку стран, чьи космонавты побывали в космосе. Наша страна 20 лет назад запустила на орбиту свои спутники, теперь мы получаем с них снимки, в том числе коммерческие, которые потом продаются.

Экономические итоги впечатляют: уровень бедности сократился с 38 % до 3,5 %, ВВП вырос в 4,5 раза, а реальные доходы населения - в 5,5 раза. "Белорусы стали жить богаче и спокойнее. Это главный итог прошедших лет", - подчеркнул политолог.

Сегодня идет глобальное переформатирование мира. Беларусь, по словам Юрия Воскресенского, уже выбрала свою сторону. "Это Россия, Китай, страны дальней дуги, страны третьего мира - те, кто хочет проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику", - заявил он.

Политолог отметил, что в союзах, в которых состоит Беларусь либо является наблюдателем (ШОС, БРИКС, ОСЕАН), сосредоточено 40 % мировой экономики и 40-50 % населения. "Запад сопротивляется этому переформатированию, потому что их благосостояние строилось на ограблении других стран, ему снова хотелось бы контролировать все мировые ресурсы. В новом мире так уже не будет", - добавил эксперт.

По словам Юрия Воскресенского, Запад мастерски провоцирует конфликты и расколы, чтобы ослаблять другие страны и продолжать контролировать ресурсы. "Сейчас Запад спровоцировал войну между Россией и Украиной, пытается втянуть в нее Беларусь", - заключил эксперт.

Таким образом, День Независимости Беларуси - это не просто праздник, а повод осознать, что за 35 лет страна прошла путь от постсоветской республики до суверенного государства с собственным ядерным щитом, энергетической независимостью и растущим благосостоянием граждан. И в новом, многополярном мире Беларусь намерена сохранять самостоятельность и укреплять союзы с теми, кто разделяет ее ценности.