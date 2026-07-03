Белорусы в День Независимости в Бресте, Могилеве и Гомеле сказали спасибо за мир

По всей стране 3 Июля звучали и звучат слова благодарности тем, кто восстанавливал страну из руин. Тем, кто дал возможность развиваться, созидать и работать под мирным небом.

Торжественные мероприятия в цитадели мужества. Легендарная цитадель сегодня объединила тех, кто помнит подвиг многонационального гарнизона. Подвиг во имя мира и независимости. Он навсегда вписан в летопись Великой Отечественной.

Место памяти - здесь даже камни хранят следы мужества и отваги героев. В день Независимости в Брестской крепости всегда многолюдно. На площади Церемониалов - руководство области и города, ветераны, представители общественных организаций, трудовых коллективов, военнослужащие.

К Вечному огню легли цветы.

"В мире такая нестабильная ситуация, а у нас есть возможность жить стабильной, спокойной, счастливой жизнью. Мы смотрим на детей, они улыбаются, это самое главное. Мне дали все в этой стране. Мой ребенок родился в этой стране. Поэтому это все для меня, это моя жизнь", - сказала белоруска.

В память о защитниках крепости минута молчания с благодарностью за созидательное и мирное сегодня. И молитва за Беларусь.

"Этот праздник - один из самых главных в нашей стране. Поэтому для нас было важно прийти с сыном, почтить память, поблагодарить за то, что мы живем в такой прекрасной стране, государстве, которое заботится о своих гражданах, дает все самое необходимое," - считает молодая мама.

Мурал в честь Кижеватова в Бресте

В качестве подарка к празднику в Бресте открыли новый мурал. На масштабном полотне - Тереспольские ворота, в центре - советский командир-пограничник Андрей Кижеватов. Он был одним из главных руководителей обороны Брестской крепости в июне 1941 года.

Торжественные мероприятия на Буйничском поле в Могилеве. Буйничское поле

Торжественные мероприятия в Могилеве стартовали в этом знаковом для каждого белоруса месте. Театрализованный митинг посвящен в том числе и 85-й годовщине начала обороны областного центра. Минутой молчания его участники почтили память героев Великой Отечественной войны, тех, кто остановил врага на долгих 23 дня. К подножию каплицы легли живые цветы.

"Для меня День Независимости - это в первую очередь день памяти подвигов наших прадедов", - сказал военнослужащий.

"Гордимся, никогда не забудем, никогда никому не позволим стереть нашу историческую память", - сказал мужчина.

"Мы должны быть в этот день благодарны всем тем, кто воевал, кто поднимал страну, кто трудился на полях. Мы должны продолжить замечательную традицию мира, добра", - считает участница торжеств.

Новая локация - Музей Славы

Новая локация в программе праздника - Музей Славы Могилевщины. Его уникальные экспозиции рассказывают о героическом прошлом жителей региона, о ярких боевых страницах. А еще музей - это символ трудовых побед, рассказывающий о том, как много достигли белорусы сегодня.

Чествование лучших в профессии в Гомеле

"У нас современные города, хорошая продукция и образование одно из лучших в мире. Поэтому у нас есть чем гордиться. А самое главное, мы гордимся своим народом, мы гордимся своим Президентом", - сказал мужчина.

"День Независимости Республики Беларусь - это очень важный праздник для нашего народа, потому что он олицетворяет мирное небо над головой, наше спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и самое важное - сплоченность нашего белорусского народа," - считает молодой человек.

И еще одна мирная традиция. В Гомеле 3 июля чествовали людей, которые пишут новую историю своей страны. Лучшие из лучших стали обладателями почетного звания "Человек года" Гомельской области.

Анна Сенько, председатель Колковского сельского исполнительного комитета:

"Это не только мой труд. Это труд людей, которые стоят вместе с нами. Это работа наших депутатов, руководителей учреждений. Все вместилось в эту награду".

Яркий акцент праздника - многотысячное шествие. Ветераны, представители трудовых коллективов, творческая молодежь. Все они точно знают: именно от слаженной работы каждого из нас зависит развитие регионов, а значит, и всей Беларуси.

3 Июля - дань уважения тем, кто стоял на защите Родины. К Вечному огню у братской могилы советских воинов и подпольщиков легли живые цветы. Белорусы помнят свою историю и знают, что значит жить в независимой стране. Поэтому и ориентиры мирные - трудиться, создавать и развиваться.