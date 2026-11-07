Белорусы возложили цветы к памятнику Ленину в Минске

7 Ноября белорусы собрались на площади Независимости в Минске, чтобы напомнить о том, что без истории нет будущего.

В центре столицы состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину. Среди участников - руководство Мингорисполкома и представители Компартии Беларуси, общественные организации и трудовые коллективы, а также ветераны коммунистического движения и молодежь, разделяющая взгляды старшего поколения.

Ирина Малюк, первый секретарь ЦК ОО "Лига коммунистической молодежи": "Мои родители коммунисты, мой дедушка коммунист. И это та обстановка, в которой я выросла. Когда мы говорим о Великой Октябрьской социалистической революции, прежде всего стоит понимать, что мы говорим о событиях, которые изменили судьбы миллионов людей. Благодаря 1917 году у нас есть возможность получать высшее образование, строить успешную карьеру, сегодня у нас женщины наравне с мужчинами участвуют в управлении государством".

События 1917 года способствовали законодательному закреплению права трудящихся на 8-часовой рабочий день, бесплатное общее и профобразование, в том числе высшее, право на работу и бесплатную медицину.