Белорусы все чаще выбирают сбережения в национальной валюте

В Беларуси отмечается тенденция к росту сбережений белорусов в национальной валюте, что способствует продолжению процессов снижения валютизации экономики. Около 1 млн счетов в стране открыто по ценным бумагам. Объем операций на корпоративном сегменте рынка ценных бумаг Беларуси вырос на 27 %. Общий объем оценивается в 90 млрд рублей. Кроме этого, ликвидным инструментом являются государственные ценные бумаги. Покупка государственной облигации со сроком обращения 5-10 лет не означает "заморозки" средств на весь период: при необходимости бумагу можно продать через лицензированного брокера.

Анатолий Шаршун, директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси:

"Самое главное правило инвестирования не только на фондовом рынке, но и в целом на финансовом рынке заключается в том, чтобы смотреть на соотношение риска и доходности. Нужно понимать: если кто-то предлагает сверхвысокую доходность, то автоматически повышается риск невозврата вложений. Если средняя ставка по рынку составляет чуть выше ставки рефинансирования, а вам предлагают 30, 50, 100 или даже 200 % годовых, то надо осознавать, что это влечет огромный риск потери капитала. Мы все должны трезво смотреть на экономические процессы и понимать, что легких денег на рынке не существует".

Доля белорусов с базовым уровнем финансовой грамотности сегодня выросла до 43 %, ожидается, что уже к 2030 году в этом списке окажется как минимум половина населения Беларуси. Национальное исследование проводится раз в два года.