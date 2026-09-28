"Белорусы - за мир": Николай Сухотский рассказал о приоритетах белорусов во внешней политике

Третий, финальный этап республиканского социологического исследования, опубликованный 23 сентября, выявил ключевые настроения белорусов по внешней политике и потребительским предпочтениям.

Подавляющее большинство граждан высказались за поиск контактов с другими странами, даже недружественными. В потребительской сфере классические магазины пока побеждают маркетплейсы, а мобильным интернетом довольны около 60 % белорусов. О результатах исследования рассказал замдиректора Института социологии НАН Беларуси Николай Сухотский в "Актуальном интервью".

Белорусы традиционно миролюбивы и открыты к сотрудничеству. По словам эксперта, это подтверждают цифры. "Белорусы - за мир. Беларусь много раз была площадкой для переговоров. Нам свойственно стремление к диалогу, политика безвиза и развитию туристических связей. Внешнеполитические векторы остаются традиционными: Россия и Китай - однозначные лидеры", - сообщил Николай Сухотский.

Он отметил, что растет и прагматичное отношение к США. "Цифры вверх пошли. США видятся прагматичным партнером. Прогресс здесь больше, чем с Прибалтикой или Польшей", - подчеркнул эксперт.

Битва магазинов и маркетплейсов

В потребительском поведении белорусы отдают предпочтение традиционным магазинам нежели онлайн-площадкам. "Что касается продуктов питания, одежды, крупной и мелкой техники, магазины однозначно выигрывают. Для белорусов это место, куда можно прийти, посмотреть, пощупать. Маркетплейсы популярны среди молодежи, для них это удобно. Здесь мы можем только наблюдать. Конечно, онлайн-покупки будут еще прибавлять в популярности, но магазины скорее всего будут лидировать все равно. Нужно смотреть спустя годы, как эта ситуация изменится", - пояснил замдиректора Института социологии НАН.

Мобильный интернет

Мобильный интернет воспринимается как социальный стандарт. Около 60 % белорусов довольны им, но треть высказывает претензии по скорости и сбоям. "Планка снижаться не должна. Люди хотят комфорта, особенно молодежь - она требовательнее. Социология четко фиксирует запрос на улучшение", - отметил Николай Сухотский.

Эксперт подчеркнул, что исследование проводится не ради интереса. Заказчиком выступает БИСИ, который готовит аналитику и направляет ее в ведомства. "Социология - главный инструмент для принятия управленческих решений. Мы должны не просто давать цифры, но и интерпретировать, давать прогнозы. У нас нет времени на раскачку, нужно работать на опережение", - резюмировал он.