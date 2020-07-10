Белорусы активно начали регистрироваться на портале рейтинговой оценки госорганизаций

(Уже более 18 тысяч пользователей). С помощью данной системы граждане могут оценить эффективность работы госорганов и организаций по 5-балльной шкале по нескольким критериям. Это простота и понятность процесса получения услуги, соблюдение срока ее предоставления, доступность информации, вежливость и доброжелательность сотрудников. Цель такого механизма обратной связи государства и общества - повысить эффективность работы с гражданами, качество обеспечения жизнедеятельности населения и открытость госорганов и организаций.