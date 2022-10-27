Белорусы активно подключились к обсуждению законопроектов "Об изменении избирательного кодекса" и "О Всебелорусском народном собрании"

Вопросы не ставятся по принципу, а надо ли нам это? А зачем все это нужно? А ставятся так: что будет делать ВНС, каково его место в системе разделения властей. То есть что оно будет делать. То есть это вопросы уже деятельности, а не смысла этой конституции.

Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь"

