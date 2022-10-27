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Белорусы активно подключились к обсуждению законопроектов "Об изменении избирательного кодекса" и "О Всебелорусском народном собрании"
Жители белорусских регионов активно подключились к обсуждению законопроектов "Об изменении избирательного кодекса" и "О Всебелорусском народном собрании". Это высший представительный орган, который должен объединить в себе представителей всех сфер, все ветви власти и определять стратегические направления развития государства и общества. Диалоговые площадки развернулись в трудовых коллективах. Люди активно интересуются ролью ВНС, критериями к делегатам. Такой живой интерес говорит о том, что белорусы неравнодушны к будущему своей страны. Марина Романовская - подробнее.
Елена Готовская уверена, быть педагогом - значит, не допускать равнодушия к будущему детей и страны в целом, поэтому вместе с коллегами активно включилась в обсуждение проекта закона о ВНС.
Я думаю, что это будет способствовать политической стабильности, гражданскому единению. Будет развиваться наша страна. А мы, как работники сферы образования, в этом очень заинтересованы. Чтобы те решения, которые принимаются в образовании, в молодежной политике, способствовали воспитанию нашего подрастающего поколения.
О роли ВНС, механизме избрания делегатов и их полномочиях педагоги Витебска сегодня говорили с Татьяной Автуховой. Депутат Палаты представителей пригласила педагогическое сообщество к откровенному диалогу. Вопросов действительно немало, ведь ВНС предстоит решать серьезные задачи, одна из которых - консолидация общества.
Граждан восхищает то, что они вовлечены в процесс обсуждения. И эта сопричастность повышает их активность. Заинтересованность. Много поступает таких вопросов, например, кто из представителей гражданского общества имеет шанс стать делегатом Всебелорусского народного собрания.
Каждый гражданин нашей страны должен владеть этой информацией, чтобы знать, чем мы живем и знать все изменения, которые у нас происходят.
Донести до молодежи всю самую актуальную информацию - задача в том числе и БРСМ. Акция "Сила закона" в Лоевской школе собрала тех, кто небезразличен к будущему страны.
Молодежь зачастую не успевает следить, что происходит в нашем законодательстве, посредством открытых диалогов мы доносим важные моменты, которые планируются к изменению.
Свою страну молодежь видит процветающей. И для этого важно помнить уроки истории. Для юных жителей Лоева патриотизм - это не просто слова. Школа носит имя Героя Советского Союза Алексея Козлова. Уроженец поселка сражался на фронтах Великой Отечественной. Стал Героем Советского Союза. В память о земляке создали мемориальный уголок.
Мы проводим много мероприятий, посвященных данной теме. В минувшем учебном году была проведена презентация и исследовательская работа, которую я писала вместе со своим учителем истории. Мы должны это помнить и гордиться подвигами наших дедов и прадедов. Ни при каких обстоятельствах не забывать об этом.
С коллективом кондитерской фабрики в Минске сегодня встретился председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Олег Романов. На предприятии трудятся около 700 человек. Расширяют экспортные поставки. Продукция востребована, к примеру, в Китае, Монголии, Израиле. Развиваться хотят и дальше, поэтому возлагают большие надежды на делегатов ВНС.
Вопросы не ставятся по принципу, а надо ли нам это? А зачем все это нужно? А ставятся так: что будет делать ВНС, каково его место в системе разделения властей. То есть что оно будет делать. То есть это вопросы уже деятельности, а не смысла этой конституции.
Общественное обсуждение - сложившаяся практика для нашей страны. Оно продлится по 2 ноября включительно. У белорусов есть возможность услышать правдивую информацию из первых уст, а также обозначить свою позицию и внести предложения для развития своей Родины.
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