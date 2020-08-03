Белорусы активно покупают заграничные туры. Для наших граждан постепенно открываются основные туристические направления. Агентства отмечают высокий интерес к предлагаемым турам.



Пандемия коронавируса и закрытие границ дали серьезный толчок для развития внутреннего туризма. Одновременно заметно выросли цены в местных агроусадьбах и санаториях.



