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Белорусы активно покупают заграничные туры

Белорусы активно покупают заграничные туры. Для наших граждан постепенно открываются основные туристические направления. Агентства отмечают высокий интерес к предлагаемым турам.

Пандемия коронавируса и закрытие границ дали серьезный толчок для развития внутреннего туризма. Одновременно заметно выросли цены в местных агроусадьбах и санаториях.

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