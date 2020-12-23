Белорусы - амбассадоры толерантного мира. В стране мирно уживаются 26 конфессий

В канун Рождества Христова - как никогда актуально и важно - говорить о мире и так же, с добром и любовью, относиться к окружающим, избегая негатива и злости. Именно эти истины в "Обращении к белорусам о мире". Документ подписали сразу четыре ведущие конфессии Беларуси. Представители католического и православного храмов, мечети и синагоги без каких-либо высокопарных слов напомнили людям о том, что объединяет каждого, несмотря на вероисповедание.