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Белорусы, белорусская продукция, Беларусь сама как страна стали брендом - Гигин
Белорусы, белорусская продукция, Беларусь сама как страна стали брендом. Давайте прямо скажем, бренд, символ - это наш президент. Об этом в программе "Главный эфир" заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Белорусская продукция - это символ качества, уверен парламентарий. "Нужно идти на те рынки, где нас ждут, идти, закрепляться, конкурировать. И каждый раз искать какие-то новые технологические прорывы, искать партнеров, искать способы финансирования", - призвал он.
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Вадим Гигин рассказал, что на площадке Питерского международного экономического форума он лично наблюдал, как белорусские министры и руководители крупных предприятий активно работают, ищут партнеров по переговорам, по возможным соглашениям и достаточно успешно. "Нас ждут, узнают. Как только слышат, что ты из Беларуси. Видят значок белорусского флага на пиджаке, подходят из дальних стран, говорят: посмотрите наше предложение. Вот вам визитка. Белорусы - это качество Лукашенко! Все отлично! Понимаете, насколько хороший имидж у нашей страны среди большинства государств?!"- восторженно говорит парламентарий.
Вадим Гигин подчеркнул, что есть не только это трансатлантическое сообщество. По его словам, это на Западе думают, что они центр мира и они весь мир. "Мир гораздо больше, мир разнообразнее. А то, что это вызывает переполох у западников и у беглых, это лишний раз подтверждает нашу эффективность. Мы уже во внутриполитическом поле у себя привыкли. Если они там верещат, кричат, все делаем правильно. То же самое и на международных площадках", - резюмировал депутат.
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