Белорусы, белорусская продукция, Беларусь сама как страна стали брендом - Гигин

Белорусы, белорусская продукция, Беларусь сама как страна стали брендом. Давайте прямо скажем, бренд, символ - это наш президент. Об этом в программе "Главный эфир" заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Белорусская продукция - это символ качества, уверен парламентарий. "Нужно идти на те рынки, где нас ждут, идти, закрепляться, конкурировать. И каждый раз искать какие-то новые технологические прорывы, искать партнеров, искать способы финансирования", - призвал он.

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

Вадим Гигин рассказал, что на площадке Питерского международного экономического форума он лично наблюдал, как белорусские министры и руководители крупных предприятий активно работают, ищут партнеров по переговорам, по возможным соглашениям и достаточно успешно. "Нас ждут, узнают. Как только слышат, что ты из Беларуси. Видят значок белорусского флага на пиджаке, подходят из дальних стран, говорят: посмотрите наше предложение. Вот вам визитка. Белорусы - это качество Лукашенко! Все отлично! Понимаете, насколько хороший имидж у нашей страны среди большинства государств?!"- восторженно говорит парламентарий.