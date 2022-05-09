Белорусы бережно хранят память о страшной трагедии, произошедшей с жителями деревни Тонеж в годы войны

В годы Великой Отечественной фашистские оккупанты развязали настоящий геноцид против белорусского народа. Одной из его форм стало уничтожение сел, часто вместе с населением. Более 9 тысяч белорусских деревень были разграблены, разрушены и сожжены.

Одна из них - полесская сестра Хатыни, нынче это агрогородок Тонеж Лельчицкого района. Немцы сжигали дома, убивали стариков и детей. Населенный пункт смог восстановиться, но пепел войны до сих пор отзывается болью в сердцах местных жителей.

Канун Рождества 1943 года Галина Астровик запомнила на всю жизнь. Ей было всего девять, когда каратели пришли в деревню. В тот день вместе с мамой девочке удалось спрятаться, поэтому и смогла выжить.

Полезли на чердак, лестницу затянули и сидим. Я гляжу в дырочку, как людей ведут, мать греется, я тоже хожу греюсь - мороз был. Бывает, ночью не сплю, все помню.

В преддверии святого праздника фашисты проявили верх цинизма - согнали тонежцев в местную церковь, где расстреляли даже младенцев. Чтобы замести следы, храм сожгли. А потом и все село.

Со дня трагедии прошло почти 80 лет. За это время деревня Тонеж возродилась, но здесь не забыли ту войну.

Картина называется "Скорбящий ангел" - отражение тонежской трагедии. Обгоревшие бревна - это сама сгоревшая церковь, икона - свидетельство того, что произошло все в церкви, и скорбящий ангел над пепелищем. Даже ангелы плакали в тот день. Галина Астровик, жительница аг. Тонеж

Спустя десятилетия отреставрировали и храм. Инициаторами стали сами местные жители. Теперь ежегодно 6 января здесь проходит панихида.

Тонежский храм восстанавливали всем селом. Не обошлось без помощи спонсоров. Деревянная церквушка стала символом памяти и скорби - всего в деревне погиб 261 человек.

Валентина Соколовская много лет работала в местной школе. По крупицам собирала факты о геноциде односельчан и рассказывала о них ученикам. Иногда даже в стихах. Всю историю полесского агрогородка педагог воплотила в своем творчестве.

Еще со школьной скамьи она помнит Татьяну Боровскую - единственную, кому удалось выжить той ночью в церкви. Тогда женщина потеряла четверых детей - все они покоятся в братской могиле возле церкви. Тонежский школьный музей посвятил ее судьбе целую экспозицию. История Татьяны Боровской - олицетворение того ужаса, что кроет в себе короткое слово "война".

Она выползла по трупам, доползла до окна и выпала из него. Загорелась одежда, затушила, и так босая зимой 6 января, в самый канун Рождества, она прибежала в лес, чтобы рассказать ужасную правду войны. Она всю свою жизнь прожила одна и всю свою жизнь проклинала войну. Валентина Соколовская, жительница аг. Тонеж

Рядом с местом трагедии высадили 109 берез в память о погибших детях и одну в честь Татьяны Боровской. Продолжается и большая исследовательская работа.