Белорусы благодарят Президента, главный финансовый документ на 2024 год, открытие новых объектов, нужных людям, - какой запомнилась уходящая неделя

Открытие новых учреждений здравоохранения, детских садов и студобщежитий, магистралей стратегического значения еще раз подтверждает, что Беларусь, даже несмотря на турбулентность в мире, сумела не просто выстоять, а подтянуть эффективность экономики.

Сбавлять темпы не намерены и в следующем году. Это уже отражено в главном финансовом документе на 2024-й. Юлия Алферова подведет итоги недели.

Военно-политическая обстановка вблизи наших границ и анализ ведения современных войн заставляют пересмотреть подходы к военному надзору. Нужна ли сейчас военная прокуратура? Или с надзором за исполнением законодательства в Вооруженных Силах справятся гражданские прокуроры?

Военную прокуратуру в Беларуси ликвидировали в 2014-м. Обстановка тогда позволила передать полномочия гражданским. За реформой госаппарата - сокращение бюджетных расходов. Но сейчас ситуация другая, где на первый план выходят интересы нацбезопасности. Анализ показывает, что функционал военных прокуроров широко задействован в военных конфликтах. Справятся с ним гражданские или пришло время вернуться к былой практике?

Военная прокуратура необходима, но в условиях военного времени. А сейчас гражданские прокуроры займутся "работой в задел", чтобы при надобности оперативно принять соответствующие решения.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Поставлена задача в ближайшее время начать работу Генеральной прокуратуре по подготовке будущих военных прокуроров.

В этом наша дальновидность, тем более провокаций на границе меньше не становится. Польша только наращивает милитаризацию, готовясь к проведению масштабных военных сборов с участием 200 тысяч человек. Это в то время когда Беларусь призывает к диалогу и заявляет о готовности подключиться к поиску точек соприкосновения, которые позволят сгладить глобальное противостояние. Это подчеркнул министр обороны во время 10-го Сяншаньского форума в Пекине.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: Будучи участниками инициативы "Пояс и путь", мы продолжим всемерно содействовать всеобщей безопасности через общедоступное развитие.

Ни с трибун Минска, ни с трибун Китая Америка упорно не слышит. Войска США, Франции и Германии уже готовятся въехать в сектор Газа после зачистки территории. Тем временем в Палестине за последний месяц жертвами конфликта стали порядка 9 тысяч человек. Треть - дети.

Джеймс Элдер,официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ): По имеющимся данным, сейчас убито более 3450 детей. Поразительно, но это число значительно увеличивается с каждым днем.

Многие страны уже отказались от дипломатических отношений с Израилем. Своих послов отозвали Боливия, Колумбия, Иордания, Бахрейн. И это то, чего добивается Америка своим присутствием на Ближнем Востоке - поглотить эту территорию, как и Европу.

Американцы лишили Европу суверенности в тот момент, когда сумели запихнуть их всех в НАТО. Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ, кандидат исторических наук, политолог

Пока США уничтожают экономические возможности Европы, в том числе разорвав поставки дешевых энергоносителей из России, Беларусь обеспечила для себя энергонезависимость. Строительство БелАЭС завершено. Уже выработано свыше 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Доступность для населения - один из ключевых вопросов.При этом часть затрат на себя возьмут местные бюджеты.

Эффективность работы экономики позволяет и в главный финансовый документ на будущий год заложить запас для реализации значимых проектов, при этом закрыв все социальные обязательства. На соцсферу направляем 12 % ВВП.



"Пенсии будут индексироваться в будущем году и повышены где-то на 15 %", - рассказала министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич.

Время показало, что антироссийские санкции работают разве что против самой Европы, где Еврокомиссия с завидной частотой пересматривает экономический прогноз в сторону понижения. Мы же укрепляем там, где тонко.

В стране начата работа по строительству железной дороги, которая свяжет Китай, Кыргызстан и Узбекистан. С Белорусской железной дорогой сейчас ведем работу по проектированию некоторых участков этой железной дороги. Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси

С Бишкеком просматривается целый ряд проектов, в том числе развитие совместных производств без дубляжа имеющихся, по примеру того, о чем договаривались с Россией.

Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области России: "Если Беларусь имеет лесозаготовительную технику то не надо делать это в России, наши партнеры это уже делают", - заявляет заместитель губернатора Костромской области РоссииЮрий Маков

Сегодня практически не осталось региона в России, где бы ни работали наши самосвалы и трактора. Экспорт растет, а точек сближения становится еще больше. Отсюда гарант для людей. Даже, казалось бы, в такой турбулентной обстановке в мире не отказываемся от традиций.

К 7 Ноября на неделе открыты новые, нужные людям объекты

Дошкольный центр развития ребенка появился в Смолевичах. А в Минске сразу два детских сада и два общежития для студентов БГМУ И БРУИР. Прибыло в медицине. В Могилеве открыли новый радиологический корпус областного онкодиспансера. А в Минске - Республиканский центр профессиональной аттестации и обучения медиков и фармацевтов.



Эти объекты в регионах ждали не меньше. После капремонта заработал путепровод в Гомеле, а в Верхнедвинске транспорт вновь пустили по мосту через Дриссу. И уже традиционно немало внимания спорту. Центр гимнастики и акробатики, что вот-вот открыл двери в Минске, уже готовит будущих чемпионов.