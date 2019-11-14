Белорусы чаще стали выбирать зимний отдых в теплых странах

Стартовал новый туристический сезон. На выбор сотни направлений: пляжный и горнолыжный отдых, туры выходного дня, традиционные новогодние и рождественские евроканикулы. Белорусы все чаще меняют пасмурные месяцы на солнце и новые впечатления. В последние пару лет туризм приростал более чем на 100 тысяч человек ежегодно. И это только официальные данные о тех, кто купил тур, а не отправился в путешествие самостоятельно. Популярные направления, средний чек и новые тенденции. Обо всем подробнее в репортаже Виктории Антоненковой. Искушенный турист. Активно путешествовать Юлия начало около 10 лет назад. В ее копилке более двух десятков стран. Культурный и экскурсионный туризм летом, зимой - пляжный. С таким богатым багажом впечатлений найти новое и интересное направление по доступной цене все сложнее.



В летний период для путешествий открыто больше направлений, но и зимой белорусам есть куда отправиться. Шоп-туры в Польшу и Литву. Активно развивает свой туристический потенциал соседняя Украина. Выгодные предложения по дальним направлениям можно найти у туроператоров. По оценкам специалистов, средний чек туриста с учетом проживания, питания и экскурсионно-развлекательной программы составит 75-80 долларов в день. Снизить стоимость позволят групповые и автобусные туры, спецпредложения, акции и скидки от перевозчиков и туроператоров. Сэкономить можно и благодаря чартерной программе.



По статистике, в холодные месяцы белорусы чаще всего летят к морю и солнцу. Горнолыжные курорты менее популярны. В топ-10 стран для пляжного отдыха в зимний период: Египет - низкие цены, система «все включено» и относительно короткий перелет, популярны в последнее время Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и Таиланд, для тех, кто не боится экспериментировать, - Индия, Шри-Ланка и Китай. А кому позволяют средства, нередко выбирают Кубу, Доминикану или Мальдивы. В новогодние и рождественские праздники популярность набирают туры на уикенд. К слову, для этого прекрасно подходит и внутренний туризм. Красивая природа, богатое историческое наследие, самобытная культура, аутентичная кухня, развитая инфраструктура - в нашей стране есть все, чтобы предложить качественный отдых не только иностранцам, но и белорусам.



