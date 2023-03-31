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Белорусы делятся мнением о Послании Президента
Нынешнее послание главы государства никого не оставило равнодушным. И присутствующие на мероприятии, и те, кто смотрел обращение по телевизору или в Сети, отметили,что наш Президент - это Президент дела. Были затронуты все волнующие темы для белорусов - от геополитической ситуации до консолидации общества.
Глава государства сказал очень правильную вещь: чтобы развиваться, мы должны прежде всего получать высококачественное хорошее образование. С этим нельзя не согласиться. Также надо отметить вопросы социальной защиты населения.
Понравились слова про Год мира и созидания. Без сохранения исторической памяти невозможны в дальнейшем основы мира и созидания. А также что основной национальной идеей будет являться социальная справедливость и стремление к независимости нашей страны.
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