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Белорусы делятся своими ожиданиями от предстоящего Послания Президента
Какдальше будем отстаивать суверенитет, обеспечивать безопасность и благополучие каждого жителя. Белорусы из разных уголков страны также делятся своими ожиданиями от предстоящего откровенного разговора.
Хотелось бы, конечно, услышать, как в дальнейшем будет развиваться наша страна, о необходимости изменений и дополнений в Основной закон нашей страны, о путях развития в непростой период, в период санкционного давления.
Традиционно глава государства говорит о темах, которые волнуют каждого. В том числе это вопросы занятости, повышения доходов населения. Поэтому для меня крайне важно будет услышать, какие задачи поставит Президент правительству по развитию экономики, потому что это благополучие и благосостояние белорусов.
Жду от выступления Президента напутствия белорусским атлетам на 24 зимние Олимпийские игры в Пекине. Чтобы он призвал народ заниматься физической культурой, спортом и туризмом - для этого все условия.
Послание Президента Республики Беларусь - это своего рода подведение итогов, работа над ошибками, а также обозначение целей и задач на будущий год. Ожидаю от Послания белорусского лидера конкретики, а также внесение ясности в будущее белорусского народа.
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