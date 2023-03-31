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Белорусы делятся впечатлениями о Послании Президента народу и парламенту
Нынешнее послание главы государства никого не оставило равнодушным. И присутствующие на мероприятие, и те, кто смотрел обращение по телевизору или в Сети, отметили, что наш Президент - это Президент дела!
Были затронуты все волнующие темы для белорусов - от геополитической ситуации до консолидации общества!
Важно каждому на своем рабочем месте работать добросовестно и качественно, довериться тем людям, которые нас защищают. Верить тем, кто выстраивает стратегию нашей защиты. Просто в очередной раз убеждаешься, как глава государства готов пойти до конца, чтобы защитить и свой народ, и свою страну.
Я из Бреста, мы каждый год посещаем Брестскую крепость, чтим память воинов, которые обороняли нас от фашизма, и важной фразой Президента я считаю: "Мы не согласимся героизировать тех, кто сжигал Хатынь и все остальные деревни Беларуси".
Экономические вопросы поднимались, которые затрагивают и общую экономику, непосредственно работу предприятий, которые намечены на дальнейшее развитие отношений с Россией и с другими странами, с которыми мы не участвовали в экономических отношениях.
Волнует обстановка, которая вокруг Беларуси сложилась, очень тревожно наблюдать за военной ситуацией. И вот послушав Президента, я поняла, что могу быть спокойна за себя, за своего сына, за свою семью.
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