Белорусы делятся впечатлениями о Послании Президента народу и парламенту

Нынешнее послание главы государства никого не оставило равнодушным. И присутствующие на мероприятие, и те, кто смотрел обращение по телевизору или в Сети, отметили, что наш Президент - это Президент дела!

Были затронуты все волнующие темы для белорусов - от геополитической ситуации до консолидации общества!

Важно каждому на своем рабочем месте работать добросовестно и качественно, довериться тем людям, которые нас защищают. Верить тем, кто выстраивает стратегию нашей защиты. Просто в очередной раз убеждаешься, как глава государства готов пойти до конца, чтобы защитить и свой народ, и свою страну.

Я из Бреста, мы каждый год посещаем Брестскую крепость, чтим память воинов, которые обороняли нас от фашизма, и важной фразой Президента я считаю: "Мы не согласимся героизировать тех, кто сжигал Хатынь и все остальные деревни Беларуси".

Экономические вопросы поднимались, которые затрагивают и общую экономику, непосредственно работу предприятий, которые намечены на дальнейшее развитие отношений с Россией и с другими странами, с которыми мы не участвовали в экономических отношениях.