Белорусы этой ночью смогут наблюдать метеорный дождь Персеиды

Белорусы в ночь на понедельник смогут загадать более тысячи желаний. Пройдет метеорный дождь Персеиды, его еще называют Августовским звездопадом.

На самом деле падающие звезды - это метеоры - небольшие частицы кометного вещества размером с горошину. Они входят в земную атмосферу на скорости около 210 тысяч км/ч и практически мгновенно сгорают, оставляя в небе красивый след.

Самые крупные из них бывают видны до нескольких секунд. Луна в этом году не помешает - новолуние 11 августа создало идеальные условия для наблюдений.

Посмотреть на звездопад можно через телескоп в минском планетарии, однако, по словам специалистов, лучше наблюдать за частицами кометы за городом.