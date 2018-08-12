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Белорусы этой ночью смогут наблюдать метеорный дождь Персеиды
Белорусы в ночь на понедельник смогут загадать более тысячи желаний. Пройдет метеорный дождь Персеиды, его еще называют Августовским звездопадом.
На самом деле падающие звезды - это метеоры - небольшие частицы кометного вещества размером с горошину. Они входят в земную атмосферу на скорости около 210 тысяч км/ч и практически мгновенно сгорают, оставляя в небе красивый след.
Самые крупные из них бывают видны до нескольких секунд. Луна в этом году не помешает - новолуние 11 августа создало идеальные условия для наблюдений.
Посмотреть на звездопад можно через телескоп в минском планетарии, однако, по словам специалистов, лучше наблюдать за частицами кометы за городом.
Частицы небольшие и угрозы для планеты не представляют. После сегодняшнего звездопада, уже не такой масштабный, но все еще яркий поток продлится до 24 августа.
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