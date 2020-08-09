Голосование в Пекине: каждому избирателю в подарок белорусское молоко и березовый сок

Завершит работу он в 15 часов по минскому времени, а пока продолжает встречать избирателей со всего Китая.



Роман Сокол, председатель участковой избирательной комиссии (Китай): "На территории посольства Беларуси в Китае у нас образован избирательный участок на выборах Президента РБ. С учетом разницы во времени в 5 часов наш участок открывается первым. Сегодня мы ожидаем избирателей не только из Пекина, но и из Шанхая, Цидзиня и других городов. Конечно, пандемия коронавируса вносит свои коррективы в организацию голосования. На входе измеряем температуру, выдаем маски, антисептик. А после голосования каждому избирателю дарим родное белорусское молоко и березовый сок".



"Это важнейшее событие. Возможность повлиять на развитие своей страны. Выбрать дальнейший путь развития своей страны. И от них зависит и мое будущее, будущее моей семьи, моих близких, родных".



Интересно, что именно здесь на участке в Пекине с учетом часовых поясов проголосовал первый в мире белорус. Он сделал свой выбор в 10 утра по местному времени в первый день досрочного голосования.





