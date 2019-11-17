Белорусы голосуют в столице Молдовы - Кишиневе

Всего за пределами Беларуси организовано 46 участков для голосования. Один из них работает в столице Молдовы - Кишиневе.



Дмитрий Зорин, председатель участковой избирательной комиссии: "Избирателям почтой были направлены извещения о выборах и приглашения с информацией о кандидатах. Избиратели были извещены участковой комиссией о выборах также по телефону.



В период с 12 по 16 ноября 219 избирателей проголосовали досрочно. Всего в список входят 397 избирателей. По моему мнению, активность избирателей достаточно большая. В полном составе проголосовали сотрудники и члены загранучреждения, была проведена достаточно большая подготовительная работа".



