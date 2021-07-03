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Белорусы гордятся своей страной
Каждый белорус понимает, какой ценой мы все получили мирное небо над головой, сколько было вложено сил за годы развития Беларуси. Мы видим, как расцветают города, строятся многоэтажки и школы, детские сады и больницы. Мы можем жить и работать, воспитывать детей, получать образование. И то давление, которое сегодня пытаются оказать на людей, всю страну, выдержим достойно.
Я люблю нашу родную Беларусь за то, что я живу в этой свободной, развитой стране. За то, что в этой стране у меня родились дети, родились внуки! За то, что в этой стране живут самые трудолюбивые и миролюбивые люди.
Я бы хотел видеть Беларусь такой же процветающей, доброй, независимой и свободной от предубеждений и чужого мнения страной. Что же касается применения санкций в качестве навязывания какой-либо политики и идеологии нашему государству, то я считаю, что эта идея обречена на провал, так как наше государство сможет выстоять, его не согнут и не сломают.
Озеленение, развиваемся, строим спортивные комплексы - все для народа. У нас стабильно с работой всегда, все заводы стабильно работают.
Горжусь своей Беларусью и тем, что у нас мирное небо. В стране делается очень много всего для развития детей, молодежи. А, как известно, дети - это наше будущее, наше процветание.
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