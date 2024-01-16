Белорусы готовятся к Крещению: где в Минске можно будет окунуться в прорубь, кому запрещены подобные погружения

19 января, в пятницу, христиане отметят один из главных праздников религиозного календаря - Крещение. Перед торжеством для одних принято готовить праздничный стол, для других это повод пойти на богослужение в храм, а третьи не упускают момент, чтобы окунуться в прорубь с холодной водой.

Как сделать зимние купания безопасными для здоровья, кому лучше отказаться от ритуала - репортаж Елизаветы Синяк.



Два года назад в Ленинградской области священный праздник обернулся трагедией сразу для нескольких семей. Женщина прыгнула под воду и исчезла. Причина - необорудованная купель и сильное течение. Следствие - дети остались без матери.

Из-за людской глупости или беспечности, а может и все сразу - такой случай не первый. Именно поэтому важно правильно выбирать место и готовиться к "ледяным ритуалам".

Безопасные рецепты закалки



Безопасные рецепты закалки Павел Радкевич определил для себя еще 10 лет назад. Начинал с обычного контрастного душа в теплое время года. С правильным подходом это переросло в образ жизни. Теперь мужчина окунается в купель почти каждую неделю с пользой для здоровья.







"Три раза в неделю я хожу в спортзал. Если я приехал в Логойск (раз в 10 дней), я окунаюсь. Просто привычка и образ жизни, потому что закаляться нужно в течение года, а не только по календарным праздникам", - уверен житель Минска Павел Радкевич.



А Вероника Моисеева вместе с сыном - любители контрастов и профессиональные моржи. Увлекаются бегом и зимним плаванием. Больше пяти лет практикуют ледяные ванны.



"Обязательно необходимо утеплить голову, покушать перед окунанием и сделать разминку", - поясняет Вероника.



На берегу Цнянского водохранилища собираются десятки любителей ледяного драйва. В Минском клубе моржей около 200 участников. Не имеют значения ни опыт, ни возраст. Главное - желание и правильная подготовка.







Три специальные площадки оборудуют в Минске

Ежегодно количество желающих окунуться на Крещение растет. Поэтому по всей Беларуси в этом году будут специально оборудованы купели с пологим дном и без растительности. Специалисты проверяют места на отсутствие подземных источников, водоворотов и течений больше полуметра в секунду. Только в Минске организуют три площадки.

