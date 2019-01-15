Белорусы готовятся к крещенскому обряду: для него в стране соорудили 90 купелей

Почти полтысячи спасателей и врачей будут следить за порядком во время купания. Кстати, начинать подготовку к крещению врачи рекомендуют заранее.

В крещенских купаниях примут участие около 160 тысяч белорусов. По словам врачей, нырять в прорубь противопоказано людям с острыми хроническими заболеваниями, не рекомендуется эта процедура детям и пожилым людям.