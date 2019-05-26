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Белорусы готовятся к летним отпускам. О каких правилах не стоит забывать при выборе туроператора

Белорусы вовсю готовятся к летним отпускам. Какие страны вызывают интерес у наших граждан, о каких правилах не стоит забывать при выборе туроператора - расскажет Ксения Лебедева.

Более 850 тысяч белорусов в прошлом году выехали за рубеж как организованные туристы и экскурсанты

Согласно официальным данным, более 850 тысяч белорусов в прошлом году выехали за рубеж как организованные туристы и экскурсанты. Пятая часть отправилась в страны СНГ, в Евросоюз -28 %, в другие страны - свыше половины.

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