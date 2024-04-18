Белорусы готовятся к марафону чистоты - куда направят средства, собранные на республиканском субботнике

Беларусь готовится к генеральной уборке - республиканскому субботнику. Добровольцы будут трудиться на строительных объектах, приведут в порядок памятники и воинские захоронения, благоустроят парки и места отдыха. Вырученные средства направят на реконструкцию мемориального комплекса "Детям - жертвам войны" в Красном Береге и на создание центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Подробности в репортаже Анны Буйкевич.

Умирали, но не сдавались. О подвигезащитников крепостиздесьнапоминает,кажется,все.Сегодняспециалисты реставрируют фасады казармы125-го стрелкового полка.Исторический облик здания сохранится, в том числе следы от свинцового ливня фашистов.

На рассвете 22 июня 1941 года Германия совершила нападение на Советский Союз. На все 4 крепостных острова обрушился мощный артиллерийский обстрел. На Кобринском укреплении Брестской крепости накануне Великой Отечественной войны располагались различные подразделения 125-го стрелкового полка. Многие ветераны вспоминали, что покинуть здание было сложно. Они просто выпрыгивали из окон казарм, получали тяжелые травмы, ранения. Анна Лосенкова, научный сотрудник МК "Брестская крепость - герой"

Параллельно идут работы внутри. В будущемздесь расположится спальный корпус,а такжепомещения для образовательного процесса.Обустроят на территории центрапатриотического воспитания молодежи современную масштабную спортивную площадку и палаточный городок.

Центр будет обеспечен самыми лучшими тренажерами - авиационными, танковыми. Конечно же, мы позволим сориентироваться молодым ребятам и на профессию, как направленную на получение военной специальности, так и на получение ряда гражданских специальностей с нашим участием. Конечно же, молодое поколение должно обеспечить мир, стабильность и процветание нашей Беларуси. Владимир Игнатик, начальник 2-го отдела управления морально-психологического обеспечения ГУИР Министерства обороны

"Завершены уже все демонтажные работы, работы по усилению конструкции здания. Заканчиваем уже черновую отделку внутри. К концу месяца, может, началу следующего месяца приступим к чистовым работам. Также занимаемся благоустройством, инженерными сетями", - рассказал прораб СМУ № 2 КУП "Брестжилстрой" Александр Шпаковский.

На Всебелорусской молодежной стройке сноября2023 года, сменяя другдруга, работаютстуденческие отряды со всей страны.Приезжают коллективы предприятий и организаций. Например, 18 апрелясвой вклад в общее дело внесли представителиБрестского облисполкома, Министерства обороны иСМИ.

"Для нас большая честь присутствовать на этой стройке и внести свою лепту в строительство этого очень важного для всей страны объекта. Потому что строя этот центр, мы строим наше будущее", - поделилась заместитель начальника 2-го отдела управления информации ГУИР Министерства обороны Инна Горбачева.

20 апреля здесь снова будет многолюдно.Территория центра патриотического воспитания молодежи станет основной локацией трудового марафона в Брестской области. 35 % от заработныхсредств на республиканском субботнике направят именносюда. Еще 35 % от собранной суммы пойдет на реконструкцию мемориального комплекса "Детям - жертвам войны" в агрогородке Красный Берег.Место, которое в мае 1944 года стало накопительно-пересыльным пунктом для детей со всей округи. Отсюда некоторых отправляли на каторжные работы в Германию, другие становились донорами для немецких солдат. Музейный комплекс в Жлобинском районе планируют обновить и расширить к 81-й годовщине трагедии.

Сам музей уникален, потому что на территории Республики Беларусь такого музея на данный момент нет. Он посвящен только детям, которые прошли ужасы всей войны. Мы будем наполнять музей и современными технологиями, в том числе мультимедией, информационными тачпанелями, где будет возможность более подробно ознакомиться со всей информацией о данном музее. Артур Карчевский, директор Гомельского областного музея военной славы