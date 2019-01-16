Белорусы готовятся к обряду Крещения. Для него в нашей стране соорудили 90 купелей. Почти полтысячи спасателей и докторов будут следить за порядком во время погружений. Специалисты отмечают, что за последние пять лет не было зарегистрировано тяжелых травм. Потому что моржи уже знают главные правила: не окунаться дольше чем на минуту и не мочить голову! Новичкам готовиться надо заранее.

