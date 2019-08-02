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Белорусы готовятся к "Танковому биатлону"
На суше, в воздухе и под водой. 6 тысяч военных профессионалов из 35 армий мира 2 недели будут соревноваться в точности, меткости и выносливости. Завтра в России стартуют V Международные армейские игры. Белорусская команда - одна из самых массовых и опытных. В этом году участвует в 18 из более чем 30 конкурсов. Как белорусы готовятся к самому зрелищному "Танковому биатлону"? На территории каких государств пройдут соревнования? Масштабы военной Олимпиады оценила Дарья Белоусова-Петровская.
Сегодня на полигоне Алабино относительно спокойно, идут последние приготовления. Но уже завтра на трибунах не будет свободных мест. По традиции Армейские игры открывает самый красочный и захватывающий конкурс - "Танковый биатлон". Начнется он с индивидуальной гонки, где по жеребьевке будут участвовать 4 экипажа. Это Беларусь, Сербия, Китай и Азербайджан.
В этом году у команды появился свой талисман - шестилетний Арсений Коновалов. В семье ждут пополнение. Пока мама готовится к важному событию, сын помогает отцу-танкисту в гараже. И прямо во время интервью прерываемся на звонок из дома. Новость восхитительная - в семье родилась долгожданная девочка.
Юбилейные V Армейские игры продлятся 2 недели. Они пройдут на территории 10 государств. В Казахстане состоится конкурс беспилотников "Соколиная охота". В Китае будут соревноваться в меткости стрелки-зенитчики. В Иране - водолазы. А в Беларуси, в Бресте, пройдет второй по популярности конкурс Армейских игр "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". Кто займет призовые места на пьедестале военной Олимпиады, станет известно 17 августа на торжественной церемонии закрытия.
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