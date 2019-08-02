Белорусы готовятся к "Танковому биатлону"

На суше, в воздухе и под водой. 6 тысяч военных профессионалов из 35 армий мира 2 недели будут соревноваться в точности, меткости и выносливости. Завтра в России стартуют V Международные армейские игры. Белорусская команда - одна из самых массовых и опытных. В этом году участвует в 18 из более чем 30 конкурсов. Как белорусы готовятся к самому зрелищному "Танковому биатлону"? На территории каких государств пройдут соревнования? Масштабы военной Олимпиады оценила Дарья Белоусова-Петровская.



Сегодня на полигоне Алабино относительно спокойно, идут последние приготовления. Но уже завтра на трибунах не будет свободных мест. По традиции Армейские игры открывает самый красочный и захватывающий конкурс - "Танковый биатлон". Начнется он с индивидуальной гонки, где по жеребьевке будут участвовать 4 экипажа. Это Беларусь, Сербия, Китай и Азербайджан.