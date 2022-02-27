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Белорусы говорят о том, как будет развиваться наша страна

Только от нас зависит, как дальше будет развиваться наша страна и какой курс она возьмет. Большинство белорусов это осознают.


Я голосую за сохранение исторической памяти, за будущее наших детей, чтобы наши дети знали, помнили и уважали историю нашего народа, чтобы у нас никогда не произошло то, что происходит сейчас у наших соседей, чтобы наша страна процветала.


Я очень рада, что в нашей стране строятся спортивные сооружения, создаются все условия для здоровья, для занятия спортом, для наших деток, я благодарна новым изменениям. Я голосую за здоровье детей, за здоровье наших граждан, за здоровье нашей страны.


Я голосовую за то, чтобы была стабильность, мир в стране, чтоб все было хорошо.


За своих детей, за своих внуков и прадедов, которые воевали, за наше будущее и настоящее.


Воскресенье - это особый день! Воскресенье - это праздник! Поэтому все такие знаковые значимые события должны происходить в воскресенье. Ты приходишь - и ощущение единения! Это здорово. Мы не должны размежевываться. 27 февраля для нас должен быть праздником!

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