Белорусы говорят о том, как будет развиваться наша страна

Воскресенье - это особый день! Воскресенье - это праздник! Поэтому все такие знаковые значимые события должны происходить в воскресенье. Ты приходишь - и ощущение единения! Это здорово. Мы не должны размежевываться. 27 февраля для нас должен быть праздником!