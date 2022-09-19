Белорусы изучают свою родословную и ищут свои корни

История страны - через историю каждого человека и семьи. Сегодня все больше белорусов целенаправленно изучают свою родословную, ищут свои корни. Как пример, генеалогические открытия представителей фамилии Скадорва.

Минская область. Воложинский район. Территориально только здесь в Беларуси селятся Скадорвы. Антропонимика династии до конца неизвестна. Знатоки происхождения имен утверждают, что фамилия Скадорваозначает "свободолюбивый". Сегодняшние старейшины семьи говорят, что род предков был католический. Доброжелательный и очень гостеприимный. Нынешние Скадорвы - сестра и брат Янина и Виктор - открывают нам историю своего рода, своей земли.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/627/34hxlzg8hdf0og5m90bzrvi1ipir0w4j.jpg

Уроженцы Воложинского района хранят все, что связано с предками: землю, дом, традиции, рецепты семейных блюд и обычаи домашних праздников. С ними познакомилась Наталья Бордиловская (подробности в видео).