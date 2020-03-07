Сегодня по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Игорь Макар, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.