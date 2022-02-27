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Белорусы: Каждый должен прийти и проголосовать - важен каждый голос

Каким будет наше завтра, мы определяем уже сегодня. И здесь важен каждый голос, ведь на чаше весов будущее нашей страны и наших детей. Вот мнения белорусов.

Каждый должен прийти проголосовать и высказать свое мнение, безусловно. По этой Конституции жить еще нашим будущим поколениям, поэтому выбор сделать необходимо.
Мы как активные граждане своей страны, конечно, должны быть в центре политических событий, будем участвовать в голосовании. Мое мнение, что это правильно, что так должно быть.
Все, что прописано в новой редакции Конституции, все должно пойти на улучшение качества жизни. Каждый должен прийти и проголосовать.
Я голосую за сохранение культурных, национальных, исторических ценностей. И, конечно же, я буду голосовать за стабильную, родную нашу Беларусь!

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