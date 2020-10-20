Белорусы хотят жить в мире и спокойствии

Многие белорусы в призывах на протестные митинги уже давно перестали видеть многообещающие мирные марши. Людям приходится перестраивать свои планы, поэтому далеко не каждый с воодушевлением реагирует на очередной призыв перекрыть дорогу или прокричать лозунги. Вот мнения тех, кто столкнулся с воскресными событиями на Партизанском проспекте столицы.