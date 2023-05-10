Белорусы масштабно отметили День Победы

Так, на берегу Свислочи развернулся солдатский привал с полевой кухней и даже импровизированным кинотеатром. И конечно же, звучали фронтовые песни. К празднику "возвели " белорусскую деревню: предметы быта, костюмы - все максимально аутентичное. Интерактивный формат выбирали не только семьи с детьми, но и молодежь, а также люди старшего поколения.

