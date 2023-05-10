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Белорусы масштабно отметили День Победы
День Победы Беларусь отметила масштабно. По всей столице были обустроены тематические площадки.
Так, на берегу Свислочи развернулся солдатский привал с полевой кухней и даже импровизированным кинотеатром. И конечно же, звучали фронтовые песни. К празднику "возвели " белорусскую деревню: предметы быта, костюмы - все максимально аутентичное. Интерактивный формат выбирали не только семьи с детьми, но и молодежь, а также люди старшего поколения.
Организаторы подготовили квесты, выставки, флешмобы, концерты, спортивные турниры. На пересечении проспектов Победителей и Машерова также можно было поучаствовать в мастер-классах от народных ремесленников и пройти школу молодого бойца.
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