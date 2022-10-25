Белорусы могут принять участие в политической жизни страны - как?

Это концепция национальной безопасности. А национальная безопасность - это всеобъемлющее понятие: от военной составляющей до демографической. ВНС будет инициировать проверку легитимности и соответствие Конституции референдумов, выборов и так далее, что тоже очень правильно. Чтобы такие вопросы, которые могли внести смуту в развитие нашего общества, не возникали.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

