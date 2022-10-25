3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусы могут принять участие в политической жизни страны - как?
Общественное обсуждение законопроектов об изменении Избирательного кодекса и ВНС пройдет по 2ноября включительно. Предложения по содержанию этих документов можно внести непосредственно на правовом форуме. Таким образом у белорусов есть возможность принять участие в политической жизни страны.
Новый проект закона о Всебелорусском народном собрании начали обсуждать на предприятиях страны. Встречи проходят в формате диалоговых площадок. Сегодня депутат Палаты представителей Марина Ленчевская обсудила с коллективом Минского домостроительного комбината новые полномочия ВНС.
Определять стратегию развития страны, принимать военную доктрину, предлагать изменения в Основной закон - эти функции ВНС прописаны в Конституции. К ним по новому документу добавится избрание судей Верховного и Конституционного судов, а также членов Центризбиркома. Большинством голосов (открыто или тайно) 1200 народных делегатов будут вершить судьбы белорусов.
Это концепция национальной безопасности. А национальная безопасность - это всеобъемлющее понятие: от военной составляющей до демографической. ВНС будет инициировать проверку легитимности и соответствие Конституции референдумов, выборов и так далее, что тоже очень правильно. Чтобы такие вопросы, которые могли внести смуту в развитие нашего общества, не возникали.
Как будет проходить выдвижение кандидатов от трудовых коллективов, какие важные функции будет выполнять Всебелорусское народное собрание, на предприятиях рассказывают и профсоюзы. Представители федерации встретились с работниками Белжелезобетона.
Меня волнует порядок попадания в ВНС делегатов, их работа, пленарные заседания, каким образом будут оперативно решаться вопросы.
Стратегически это было правильное решение - через ВНС опереться на все слои населения. Понимать, что мы можем влиять на ситуацию. Прозрачные предложения, прозрачные решения. Люди, которые будут принимать эти решения, будут жить среди нас.
Новые полномочия ВНС активно обсуждались еще перед принятием обновленной Конституции. Тогда диалоговые площадки показали хороший пример вовлеченности граждан в важные политические процессы.
Фото: БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов