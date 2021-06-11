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Белорусы: Мы не будем молча смотреть на безобразие Запада
Демократия, которая направлена на уничтожение белорусской экономики. Нонсенс. Но, похоже, коллективный Запад здесь ничего не смущает. Ничего оригинальнее, чем нарастить санкционное давление европейские политики придумать не могут, прекрасно осознавая последствия! Пострадают крупные предприятия, пострадают и люди. Хаос, социальная напряженность и "голодные" забастовки! Вывести людей на улицы любой ценой - такую задачу (ради очередной подачки хозяев) должна отработать "госпожа кухарка" со своими подельниками.
Хотя удивляться нечему! Очевидно, что про самих белорусов в этой политической игре вспоминают лишь в контексте "пушечного мяса". Молча смотреть на это, мягко говоря, постыдное безобразие простые белорусы точно не готовы (видео).
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