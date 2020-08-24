ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусы настроены сохранить возможность жить мирно и спокойно на своей земле

Впрочем, ситуация, которая складывается в нашей стране, не оставляет равнодушными никого. Но белорусы настроены сохранить возможность жить мирно и спокойно на своей земле. Не это ли наивысшая ценность (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все