Белорусы не поддерживают призывы о забастовках

Минимизировать нагрузку на систему здравоохранения позволит и осторожность самих белорусов. К сожалению, многие не думают ни о своем здоровье, ни о здоровье других. И сегодня на улицы вновь вышли ведомые деструктивными телеграм-каналами. Белорусы к разным призывам (например, не выйти на производства в понедельник) предлагают относиться рассудительно. Так как с такими "требованиями" извне белорусы уже сталкивались в августе. Итог известен: многие выбрали все же не подставлять ни кошелек семьи, ни работу. Своим мнением о таких призывах делятся минчане из разных районов Минска.



