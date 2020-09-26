Белорусы недовольны протестными акциями

Гудит и блогосфера - пользователи пишут о надоевших бродячих шайках, которые мешают выходному времяпровождению. Вот такие комментарии оставляют пользователи.



"Случилось то, о чем я говорил: своими блокировками дорог, выкрашиваниями всего в бчб и хождениями по выходным протестующие достали минчан".



"Непонятно почему так возбудились поддерживающие протест. В телеграм-каналах регулярно призывают перекрывать дороги, cыпать на проезжую часть гвозди, метать в правоохранителей бутылки, стучать кастрюлями из окон, по вечерам включать музыку на весь двор. Кроме того, публикуются данные правоохранителей и призывы разобраться с их семьями. Перекрываются дороги и раздаются призывы обрушить экономику и начать стачки. И вы считаете, что это должно всех устроить? Что-то не помню, чтобы при "кровавом диктаторе" был такой беспредел. За свою свободу страдайте сами и не заставляйте делать это остальных".



"Людей можно понять: ходильцы уже утомили, ни прав, ни требований - одни проблемы для других. Надо уметь договариваться. Если нет - сидите дома!"



