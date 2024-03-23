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Белорусы несут цветы к посольству России в Минске

С первых часов после теракта в Подмосковье белорусы бесконечным потоком идут к посольству России в Минске. Небезразличные к чужому горю люди несут цветы, свечи, лампады в знак сопереживания и солидарности россиянам.

У посольства работает съемочная группа АТН и корреспондент Ольга Анищенко. Подробности в видео.

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