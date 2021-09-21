Белорусы несут цветы к российскому посольству в знак скорби по погибшим в Перми

Минчане несут цветы к российскому посольству в знак скорби по погибшим и пострадавшим в результате трагедии в Пермском университете. Люди зажигают свечи, оставляют записки. Студенты, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация профсоюзов, представители "Белой Руси" - наши соотечественники выражают поддержку всему братскому народу.



Трагедия в Пермском университете произошла накануне утром. Молодой человек, учащийся этого вуза, открыл стрельбу. В результате погибли 6 человек, еще 29 пострадали. Стрелок был обезврежен прибывшим на место происшествия сотрудником ДПС.