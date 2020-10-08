Белорусы о будущем своей страны

Белорусы не хотят видеть в своей стране ни событий Нагорного Карабаха, ни происходящего в Кыргызстане и отдают предпочтение стабильности и миру.



"Такие "цветные революции", которые проходят в других постсоветских странах, у нас они не могли пройти. Попытки были, но они не удались. Я хочу всех наших людей попросить, которые еще сомневаются, посмотреть на то, что происходит в Нагорном Карабахе, посмотреть на то, что происходит в Кыргызстане, и одуматься. Подумать, где мы живем, в какой республике, и пусть она такой останется -мирной, счастливой, поступательно развивающейся".



"Война- это всегда страшно. Она несет и людские потери, и причиняет ущерб городам. И потом очень сложно восстановить население, нацию поднять. И вообще войти в мирное русло. Мы всегда за то, чтобы все решалось мирным путем".



"Расшатывается политический режим государства, расшатывается экономика, закрываются предприятия, и люди, к сожалению, остаются без копейки к существованию. И, в принципе, эта ситуация приводит к жертвам среди мирного населения. Тот же самый Нагорный Карабах, этот конфликт уже перерос в военное противостояние. Т.е. там уже задействована военная техника, уже есть многочисленные жертвы, уже есть разрушения. И слава Богу, что в нашей стране до такого не дошло. И это в первую очередь благодаря грамотной и четкой политике нашего президента, который это дело остановил на корню".



"Мне кажется, что социальные эксперименты, которые проводятся в таких странах (мы же смотрим телевизор, интернет) и за рубежом, и здесь- это по крайней мере негуманно по отношению к собственному народу. Невольно переносишь на свою семью. И это страшно, страшно. Поэтому самое большое достижение,которое мы достигли в нашей стране, это стабильность, мирная жизнь".



