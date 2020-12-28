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Белорусы о настроении и ожиданиях от будущего года

До Нового года остались считанные дни. Предпраздничная торговля, елочные базары - страна активно готовится к встрече праздника. И мы не могли не спросить на улицах наших городов, какие настроения и ожидания от будущего года волнуют самих белорусов.

"2021 год, я бы хотела, чтобы был мирный, спокойный, чтобы мы, белорусы, вспомнили наконец о том, что мы все-таки мирные люди, что мы за стабильность, за процветание нашей страны. Что нам нечего делить, что нам не нужны конфликты, распри и ненависть. Мира, согласия и понимания".

"Я заканчиваю университет, хотелось бы, чтобы для специалистов было больше рабочих мест, чтобы все были трудоустроены, чтобы зарплата была тоже на достойном уровне как для молодых специалистов, так и для тех, кто уже работает много лет".

"Очень бы хотелось, чтобы талантливая молодежь и в будущем получала поддержку нашего государства. У нас прекрасные условия для проявления и творческих способностей, и для технических, научных способностей. Президентский фонд,социальный фондпо поддержке талантливой молодежи -это большая помощь для таких ребят".

"0чень важно развивать малые города и села, потому что это основа, в том числе и нашего государства, это основа продовольственной безопасности. Формируя там социальную сферу, мы туда привлекаем нашу молодежь. А молодежь, как известно, довольно талантлива, которая предлагает не 100 и не 200, амного экономических, инновационных проектов, которые могут впоследствии послужить развитию экономики того или иного региона, страны в целом".

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