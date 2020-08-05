Белорусы о Послании Президента: Вселяет уверенность в завтрашнем дне, спокойствие

Забота о людях - это главный принцип политики нашего государства и одно из главных достижений независимой Беларуси.



Поддержка многодетных семей, строительство жилья, возможность получить образование и бесплатную медпомощь, в том числе в регионах. Уровень жизни на селе практически не уступает городу. Строятся соцобъекты, растут новостройки, открываются новые медучреждения. Все это стало определяющим и в трудные минуты, когда все мы столкнулись с пандемией. Врачи сделали все, чтобы противостоять вирусу. А сами белорусы, их неравнодушное отношение ко всем, кто был на передовой, оказали огромную поддержку. Добросердечность - это наш генетический код, в этом душа белорусов. И это тоже было отмечено во время Послания.







Какое впечатление произвеларечь Президента на белорусов? Своими мнениями они поделились с нами.



Гродно



"Меня не может не восхищать та ситуация, которая сложилась вокруг врачей. Сколько общественных организаций, сколько госучреждений различного направления оказывали помощь, в том числе и медработникам. Я считаю, что мы смогли победить пандемию именно сплоченными усилиями. И еще отрадно то, что не оставили ни детей, ни взрослых. Мы знаем, в других государствах умирало очень много пожилых людей. Усилия нашего государства были направлены на то, чтобы всех людей спасти".







"Очень радует, что по-прежнему остается главным приоритетом социально ориентированное наше государство, наша социальная защита: и многодетных семьей, и молодых семьей. Пенсионеры постоянно находятся под опекой Президента и органов власти. И самое главное - вот это направление в нашей политике".



Витебск



"Послание Президента белорусскому народу вселяет уверенность в завтрашнем дне, спокойствие. В частности, для меня как для молодого отца немаловажно то, что у нас высокий уровень образования. И в дальнейшем он будет только развиваться в положительную сторону".



"Рост пенсий будет превышать рост цен, что говорит о том, что можно оставаться в этой стране, проживать свою жизнь, потому что наш Президент относится с уважением, как он отметил, к старшему поколению. Также с уважением относится и к молодому поколению, потому что мы - будущее этой страны".



Могилев



"Послание было очень искренним, очень динамичным. И, честно говоря, смотрела и периодически мурашки по коже. Очень тронули слова Главы государства о патриотизме - о том, что мы должны помнить, откуда мы. Действительно, должны помнить малую родину, наши корни и не ждать, пока кто-то придет и сделает что-то для нас или нашего двора, нашего города, поселка. А нужно, я считаю, просто закатать рукава, пойти и что-то самому сделать".

